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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПретендент на пост мэра Челябинска снял свою кандидатуру во время конкурса
12 ноября 201913:26

Претендент на пост мэра Челябинска снял свою кандидатуру во время конкурса

Челябинский оппозиционер устроил демарш на конкурсе по выбору главы города.

Одним из претендентов на пост мэра был координатор «Открытой России» Денис Ибрагимов. Во вторник, 12 ноября, во время собеседования с членами конкурсной комиссии он заявил, что в первую очередь необходимо распустить гордуму, вернуть прямые выборы мэра и обозначить уход от промышленной специфики мегаполиса.

Саму процедуру Денис Ибрагимов назвал не отвечающей требованиям жителей, на большинство вопросов комиссии отвечать отказался и попросил снять свою кандидатуру.

Всего собеседования проходят 15 человек, включая нынешнего врио главы города Наталью Котову. Они представляют свои программы развития Челябинска и отвечают на вопросы членов комиссии.

Фото: Тимур Боташев

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Претендент на пост мэра Челябинска снял свою кандидатуру во время конкурса

Претендент на пост мэра Челябинска снял свою кандидатуру во время конкурса

Челябинский оппозиционер устроил демарш на конкурсе по выбору главы города

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