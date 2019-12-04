Претендент на пост главного архитектора Челябинска потребовала аннулировать результаты конкурса

Участница конкурса на должность главного архитектора пожаловалась Алексею Текслеру на неправомерный отказ комиссии.

Обращение написала дизайнер Анна Щербакова. Ее заявку на участие в конкурсе на пост главного архитектора отклонили. Причиной назвали несоответствие квалификационным требованиям.

Свое заявление девушка опубликовала на странице обращений к Алексею Текслеру во «ВКонтакте». В приложенном дипломе значится квалификация «дизайнер среды», однако во время учебы Анна Щербакова изучала связанные с архитектурой дисциплины. Отказ комиссии она считает неправомерным, а ее членов обвинила в невнимательном рассмотрении заявок. Корреспонденту «Челябинского эха» Анна Щербакова рассказала, что она занималась городской средой на практике — у нее в портфолио есть несколько реализованных проектов по улучшению общественных пространств.

«В моей практике есть уже выполненные проекты по благоустройству центральной площади в Троицке, сквера имени Колющенко в Советском районе Челябинска. Все эти проекты одобрили местные власти. Но почему-то именно квалификацию мою сочли неподходящей для данного конкурса. А мое образование мне позволяет заниматься проектированием зданий, благоустройством территории, оформлением городской среды — все это входит в мою квалификацию», — прокомментировала Анна Щербакова.

Главу региона девушка попросила проверить корректность процедуры и аннулировать результаты конкурса в случае выявления нарушений.

По итогам отбора и собеседования в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска прошли три специалиста: Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский и свердловчанин Владимир Спиридонов. Кто из них займет пост и покинет ли его действующий главный архитектор Николай Ющенко — пока не известно.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel, скриншоты с сайта vk.com

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