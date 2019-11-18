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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПотомков магнитогорского робота FEDOR хотят отправить на Луну
18 ноября 201916:31

Потомков магнитогорского робота FEDOR хотят отправить на Луну

Южноуральских космических роботов планируют привлечь для действий в открытом космосе.

Перспективы использования андроидной техники обсудили на конференции  «Пилотируемые полеты в космос» в Звездном городке. На мероприятии представили итоги использования на МКС антропоморфного робота Skybot-F-850, более известного как FEDOR. Изделие магнитогорского НПО «Андроидная техника» отправили на станцию в конце августа, в космосе он проработал две с лишним недели, после чего благополучно вернулся на Землю.

Исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров заявил, что сейчас специалисты проектируют комплексы для освоения Луны. Параллельно «Андроидная техника» разрабатывает торсового робота, который сможет заменить человека в открытом космосе, добавил он.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Потомков магнитогорского робота FEDOR хотят отправить на Луну

Потомков магнитогорского робота FEDOR хотят отправить на Луну

Южноуральских космических роботов планируют привлечь для действий в открытом космосе

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