После отставки Петериса Скудры в тренерских штабах «Трактора» и «Челмета» произошли перестановки

Алексей Тертышный

У фарм-клуба «Трактора» сменился главный тренер.

О кадровых перестановках сообщает телеграм-канал «Трактора». Утром во вторник, 5 ноября, хоккеистам «Челмета» представили нового наставника. Им стал Алексей Тертышный, который уже возглавлял клуб в сезонах 2014/15 и 2017/18. С сентября 2018-го он работал в «Тракторе».

Бывший наставник «Челмета» Максим Смельницкий войдет в состав тренерского штаба «Трактора». «Алексей Чикалин продолжит работу в «Тракторе», как и тренер по ОФП Вадим Гудзик, видеотренер Владимир Гапонов», — отметили в пресс-службе клуба. Тренер вратарей Андрей Царев и ассистент главного тренера Александр Завьялов покидают команду.

Бывшего наставника «Трактора» Петериса Скудру отправили в отставку по решению президента клуба, губернатора Алексея Текслера. Это произошло в субботу, 2 ноября, после поражения команды в домашнем матче против «Автомобилиста». Главным тренером «Трактора» назначили Владимира Юрзинова.

Фото с сайта hctraktor.org

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