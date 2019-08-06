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Эхо Москвы в Челябинске
06 августа 201913:28

Попытка номер три. В Челябинске заброшенный особняк на Цвиллинга снова продают за 1 рубль

Минимущества изменило условия продажи исторического здания на перекрестке Цвиллинга и Карла Маркса в Челябинске.

Ведомство объявило новый аукцион, прием заявок продлится до 1 октября, торги состоятся 8 числа. На этот раз в минимущества решили скорректировать условия тендера: если ранее требовалось привести историческое здание в соответствие с эскизным проектом до мая 2020 года, то сейчас срок завершения работ — октябрь 2022-го. Начальная цена объекта осталась прежней — 1 рубль.

За последнее время деревянный дом на улице Цвиллинга, 8 пытались продать уже дважды. Торги были признаны состоявшимися, однако впоследствии в обоих случаях победители аукциона отказывались от обязательств по восстановлению здания.

Фото с сайта chelfond.ru

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