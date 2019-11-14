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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПолитический вице-губернатор Анатолий Векшин вступил в «Единую Россию»
14 ноября 201912:09

Политический вице-губернатор Анатолий Векшин вступил в «Единую Россию»

Партия власти приняла в свои ряды куратора внутренней политики Челябинской области.

Заявление в президиум регионального отделения «Единой России» Анатолий Векшин подал в среду, 13 ноября. Ранее, еще при работе в Мурманской области, он в течение пяти лет состоял в числе сторонников партии.

По данным СМИ, заместитель губернатора войдет в политсовет челябинского отделения «Единой России», где будет представлять интересы исполнительной власти региона. При этом глава области Алексей Текслер лично вступать в партию не будет, утверждают источники. Ожидается, что кадровые решения оформят на партконференции, которая состоится в пятницу, 15 ноября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Политический вице-губернатор Анатолий Векшин вступил в «Единую Россию»

Политический вице-губернатор Анатолий Векшин вступил в «Единую Россию»

Партия власти приняла в свои ряды куратора внутренней политики Челябинской области

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