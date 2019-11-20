Полицейский в Челябинской области спас из задымленного дома мать с четырьмя детьми

В ГУ МВД намерены поощрить участкового уполномоченного, который спас семью в Варненском районе.

В полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов Варненского района. На место прибыл участковый уполномоченный полиции Марат Бакежанов. Он увидел в помещениях сильное задымление. Четверо детей и их мать задыхались от угарного газа. Полицейский проветрил комнаты, помог эвакуировать пострадавших и вызвал скорую.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудника полиции, вовремя подоспевшего на место происшествия, дети и их мать остались живы, им была оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас жизни и здоровью семьи ничего не угрожает.

В полицейском Главке решают вопрос о поощрении участкового.

Скриншот видео с сайта 74.мвд.рф

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