Полицейский в Челябинской области спас из задымленного дома мать с четырьмя детьми

Лента новостей
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Мусорный регоператор обжалует отмену аукциона на перевозку отходов в Челябинске20.11 14:11
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Прокуратура подключилась к ситуации в чебаркульском военном городке, где замерзают 13 тыс. человек20.11 13:53
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Полицейский в Челябинской области спас из задымленного дома мать с четырьмя детьми20.11 12:48
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Места бойкотирующих фанатов на матче «Трактора» заняли мужчины с полотенцем и флагом ВДВ20.11 12:40
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Ветераны «Трактора» осудили публичный демарш фанатов-радикалов на матче с «Автомобилистом»20.11 12:27