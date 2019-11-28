Подводим итоги проекта «Сделано в Челябинске 2019»

В юбилейном — пятом — сезоне проекта приняли участие десять компаний из сфер машиностроения, охраны, оздоровления и фитнеса, сдачи в аренду лофтов, производства отопительных систем, обустройства офисов, изготовления наградной продукции.

Члены экспертного совета премии на площадке «Территории бизнеса» проанализировали деятельность финалистов и их выступления в эфире. Они выбрали тех, кто разделит призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

Об итогах проекта поговорим с экспертами — старшим партнером группы компаний «ТИРС» Екатериной Карпенко и директором по развитию «Территории бизнеса» Аленой Шороховой.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев