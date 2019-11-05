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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПодрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта сквера перед оперным театром
05 ноября 201913:06

Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта сквера перед оперным театром

В Челябинске подрядчики срывают сроки сдачи двух объектов в центре города.

Речь идет о площади Ярославского и бульваре Славы. Подрядчики должны были сдать объекты 1 октября. Однако ремонт до сих пор не завершен.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, в сквере перед оперным театром в выходные работы не велись. Подрядчик заплатит пени, добавил он. Врио главы Челябинска Наталья Котова отметила, что на этой неделе в городе обещают хорошую погоду, и поручила завершить ремонт объектов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта сквера перед оперным театром

Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта сквера перед оперным театром

В Челябинске подрядчики срывают сроки сдачи двух объектов в центре города

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