Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта сквера перед оперным театром

В Челябинске подрядчики срывают сроки сдачи двух объектов в центре города.

Речь идет о площади Ярославского и бульваре Славы. Подрядчики должны были сдать объекты 1 октября. Однако ремонт до сих пор не завершен.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, в сквере перед оперным театром в выходные работы не велись. Подрядчик заплатит пени, добавил он. Врио главы Челябинска Наталья Котова отметила, что на этой неделе в городе обещают хорошую погоду, и поручила завершить ремонт объектов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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