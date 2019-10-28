Подготовка автомобиля к зиме в Челябинске обойдется в среднем в 27 тыс. рублей

Сервис «2ГИС» подсчитал примерную стоимость зимней резины в городах-миллионниках России.

За образец аналитики взяли цену комплекта из четырех шипованных 16-дюймовых шин и прибавили к ней стоимость установки. В Челябинске подготовить машину к зимнему сезону стоит почти 27 тыс. рублей — это примерно равно среднероссийскому показателю. В общем зачете город занимает седьмое место.

Дороже всего зимняя резина стоит в Москве — более 30,5 тыс. рублей. Чуть меньше цена в Санкт-Петербурге — 28,5 тыс., на третьем месте Новосибирск с показателем 27,9 тыс. рублей. Из миллионников дешевле всего переобуться в Волгограде — за 25,6 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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