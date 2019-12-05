Победители юбилейного сезона бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поделятся впечатлениями от участия в проекте

В студии «Челябинского эха» — представители компаний, разделивших между собой призовой фонд премии в 1 млн рублей. Замдиректора НПП «Резонанс» Наталья Духтанова, гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор и руководитель региональных продаж компании «Технологии тепла +» Артем Клепка расскажут, как им пришла идея участвовать в проекте, насколько неожиданной была победа и поделятся планами на будущее.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».