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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяСделано в ЧелябинскеНовости / Радио Эхо Москвы Челябинск2019НовостиПобедители юбилейного сезона бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поделятся впечатлениями от участия в проекте
05 декабря 201912:37

Победители юбилейного сезона бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поделятся впечатлениями от участия в проекте

В студии «Челябинского эха» — представители компаний, разделивших между собой призовой фонд премии в 1 млн рублей. Замдиректора НПП «Резонанс» Наталья Духтанова, гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор и руководитель региональных продаж компании «Технологии тепла +» Артем Клепка расскажут, как им пришла идея участвовать в проекте, насколько неожиданной была победа и поделятся планами на будущее.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

Победители юбилейного сезона бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поделятся впечатлениями от участия в проекте

Победители юбилейного сезона бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поделятся впечатлениями от участия в проекте

В студии «Челябинского эха» — представители компаний, разделивших между собой призовой фонд премии в 1 млн рублей

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новости и выпуски программ на эту тему:

03 декабря 2019 15:06 Двигаться вперед, показать себя, расширить рынки. Победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске» о том, зачем участвовали в проекте
02 декабря 2019 16:55 Объявлены имена победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019»
02 декабря 2019 10:12 «Челябинское эхо» сегодня назовет победителей проекта «Сделано в Челябинске 2019»
28 ноября 2019 18:29 Победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» назовут 2 декабря
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