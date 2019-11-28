Победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» назовут 2 декабря

Стала известна дата награждения победителей юбилейного сезона проекта «Сделано в Челябинске».

В проекте приняли участие десять компаний-финалистов в сферах машиностроения, охраны, оздоровления и фитнеса, аренды лофтов, производства отопительных систем, обустройства офисов, изготовления наградной продукции. Экспертный совет бизнес-премии определил трех победителей. Они разделят призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Имена станут известны в понедельник, 2 декабря на церемонии награждения.

Как отметила эксперт премии, директор по развитию «Территории бизнеса» Алена Шорохова, определять наиболее достойных с каждым годом становится сложнее. Нынешний сезон примечателен наличием компаний с высокотехнологичным продуктом, подчеркнула она.

«В этом году у нас были компании, которые отличились инновационностью своего продукта. Мы гордимся нашим регионом, поскольку у нас есть изобретатели, инженеры, этим премия в этом году действительно порадовала и удивила», — прокомментировала Алена Шорохова.

Начальник отдела экспорта челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Золотов пояснил, что бизнес-премия помогает налаживать связи между предпринимателями.

«Замечательная идея проводить такие мероприятия, потому что они не только объединяют предпринимателям, но и помогают узнать, кто живет за забором, помогают кооперации. Это то, что на Западе помогало экспорту — кооперация субъектов малого и среднего бизнеса», — пояснил Павел Золотов.

Генеральный директор холдинга «Медиа-центр» Валерий Шагиев заявил, что предприниматели — это основа развития страны и региона.

«Герои сегодняшнего дня — это не чиновники, не депутаты, не силовики, а именно бизнесмены. Именно они создают базу, на которой развивается Россия, регион и наш родной Челябинск», — сказал Валерий Шагиев.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» существует с 2015 года. За это время участие в проекте приняли 80 компаний.

Фото: Тимур Боташев

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».