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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПлохие дороги, грязь, отсутствие благоустройства. Челябинцы назвали главные проблемы города
03 декабря 201918:12

Плохие дороги, грязь, отсутствие благоустройства. Челябинцы назвали главные проблемы города

Портал Domofond.ru спросил у жителей российских городов, что их больше всего не устраивает в окружении.

Низкое качество дорожного ремонта и плохую уборку улиц респонденты называли чаще всего: 45% и 35% соответственно считают, что именно эти факторы снижают качество жизни. Треть опрошенных недовольны благоустройством, также люди жаловались на нехватку культурных мероприятий, кафе, ресторанов, доступной среды и площадок для выгула собак.

Участники опроса из Челябинска больше всего жалуются на состояние улично-дорожной сети. Процент недовольных самый большой среди городов-миллионников: 62%. Около половины респондентов пожаловались на грязь во дворах и на дорогах, плохое благоустройство волнует 41% людей. Опрос показал, что меньше всего россиян беспокоит снос архитектурных и исторических памятников. В Челябинске за объекты культурного наследия переживают менее 3%.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

Плохие дороги, грязь, отсутствие благоустройства. Челябинцы назвали главные проблемы города

Плохие дороги, грязь, отсутствие благоустройства. Челябинцы назвали главные проблемы города

Портал Domofond.ru спросил у жителей российских городов, что их больше всего не устраивает в окружении

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