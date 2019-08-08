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Эхо Москвы в Челябинске
08 августа 201910:18

План по ремонту дорог в Челябинске выполнили менее чем на треть. До окончания сезона осталось два с половиной месяца

В администрации Челябинска признали серьезное отставание от графика дорожного ремонта.

Проблему озвучил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников на совещании в мэрии. Он отметил, что ремонт полностью завершен лишь на трех объектах — Салавата Юлаева, Университетской набережной и Худякова. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» заключены контракты на 23 объекта, в том числе 19 улиц.

В 2019 году в Челябинске предстоит уложить почти 1 млн кв. метров асфальта. На сегодняшний день в городе отремонтировали 255 тыс. кв. метров полотна — это менее трети от запланированного. Срок окончания работ по программе — 25 октября. Владимир Алейников подчеркнул, что строительство двух важных развязок — Троицкий тракт-Дарвина и Дарвина-Блюхера — идет без отставаний, претензий к качеству работы подрядчика, компании «Нижавтодорстрой», местные власти не имеют. Нагнать график ремонта улиц дорожное ведомство рассчитывает в августе.

Фото с сайта cheladmin.ru

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