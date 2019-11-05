Пешеходный переход в районе «Уральских пельменей» на Энгельса вернут на прежнее место

В мэрии Челябинска решили вернуть схеме перекрестка Энгельса — Ленина первозданный вид.

За такой вариант проголосовали большинство участников опроса на портале «Активный житель 74». Нынешняя схема с пешеходным переходом ближе к остановке транспорта на Энгельса и ресторану «Уральские пельмени» устраивает всего 9% респондентов. Теперь светофор и разметку вернут на проспект Ленина.

Ранее в пользу возврата к прежней схеме высказывались и представители властей. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев отмечал, что это позволит не искажать пешеходный трафик, учитывая нынешнее благоустройство бульвара на главной улице города.

Фото с сайта cheladmin.ru

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