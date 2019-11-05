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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПервым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик
05 ноября 201915:01

Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик

Алексей Текслер назначил первым замглавы регионального минэкологии Игоря Гилева.

Нового заместителя министра уже представили коллективу. Он займет место Ирины Хариной, которая ушла из минэкологии после инаугурации Алексея Текслера в сентябре.

Как пишет Znak.com, Игорь Гилев ранее работал начальником службы охраны труда в красноярской компании «Полюс золото». Ее управляющим директором в 2011-2013 годах был Алексей Текслер. Также выходцем из «Полюса» является нынешний первый вице-губернатор Виктор Мамин.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик

Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик

Алексей Текслер назначил первым замглавы регионального минэкологии Игоря Гилева

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