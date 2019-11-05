Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик

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Житель пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отсудил компенсацию у областного правительства05.11 16:13
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Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик05.11 15:01
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После отставки Петериса Скудры в тренерских штабах «Трактора» и «Челмета» произошли перестановки05.11 14:57
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«Без нас нас женили?»: депутаты Заксобрания высказались по поводу кандидата на пост омбудсмена региона05.11 14:52
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С фирмы сына Бориса Дубровского потребовали 8 млн неустойки из-за работ по госконтракту05.11 14:47