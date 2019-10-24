Педагога из Магнитогорска, уволенную за интимные фото в соцсетях, вызвали на допрос

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу допросят по делу о порнографии.

Повестку с требованием явиться к следователю Екатерине Конопенко вручили в среду, 23 октября. Там указано, что она проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Женщина заявила, что на все вопросы будет отвечать только в присутствии адвоката. Как написала она у себя на странице во «ВКонтакте», правоохранители в подобных делах могут сменить статус свидетеля на подозреваемого на основании показаний .

В сентябре Екатерину Конопенко по требованию прокуратуры уволили из детско-юношеского спортивного центра в Магнитогорске, где она была тренером по кикбоксингу. Причиной назвали нарушение этики — в соцсетях всплыла откровенная фотосессия с ее участием. Снимки были сделаны 20 лет назад. Педагог подала в суд иск на работодателя о защите своих прав.

Фото: Екатерина Конопенко / vk.com

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