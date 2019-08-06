Осталось 957 из 1027. В Челябинске завершилась регистрация на участие в выборах депутатов райсоветов

Областной избирком опубликовал списки зарегистрированных кандидатов на участие в муниципальных выборах в Челябинске.

Как сообщили «Челябинскому эху» в пресс-службе региональной избирательной комиссии, по данным на 16:00 5 августа, число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах в Челябинске составляет 957 человек.

Всего документы на участие в муниципальной кампании подали 1027 человек. Несколько десятков из них получили отказы территориальных избиркомов. Было также восемь кандидатов, которые смогли зарегистрироваться, а потом им запретили продолжать предвыборную борьбу. 10 человек не прошли проверку документов.

В этом году на муниципальных выборах в Челябинске активно используется технология «двойников»: по одномандатному округу против перспективных кандидатов выставляют человека с созвучной фамилией и именем, пишет «Ъ-Южный Урал». Расчет делается на то, что избиратели по ошибке проголосуют за другого претендента. «Например, в девятом округе в Центральном районе против представительницы партии «Яблоко» Ирины Гладышевой идет безработная самовыдвиженка из Коркино Елизавета Гладышева. Марсель Хазиев, как и на праймериз «Единой России», стоит в паре с проигравшим предварительное голосование Анваром Газиевым. Такие «совпадения» наблюдаются на десятке округов», — поясняет издание.

Политконсультант Юлия Грибовская говорит, что такая технология была популярна в девяностые годы, и ее возвращение связано с повышением конкуренции на муниципальных выборах. «Такая технология может «оттянуть» от 3% до 7% голосов у основного кандидата»,— считает эксперт.

Муниципальные выборы пройдут в Челябинске одновременно с губернаторскими 8 сентября. Жители будут делегировать 170 депутатов в районные советы (по 25 человек в шести районах и 20 человек в Центральном). Райсоветы в октябре сформируют новую городскую думу, которая объявит конкурс по выбору главы города.

Окончательные списки кандидатов на выборы депутатов райсоветов Челябинска избирком планирует опубликовать в среду, 7 августа.

Фото с сайта vgoroden.ru