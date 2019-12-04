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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскОрганизатора вебинаров из Златоуста осудили за хищение у клиентов 50 млн рублей
04 декабря 201913:30

Организатора вебинаров из Златоуста осудили за хищение у клиентов 50 млн рублей

Жительнице Златоуста вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере.

41-летняя женщина проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества на аукционах. Желающих она приглашала в закрытое сообщество «Академия Успеха» в социальной сети «ВКонтакте». Там она уговаривала их заплатить за участие в совместных сделках, обещая хорошую прибыль.

Таким образом, женщина обманула 80 человек из Челябинской области, Башкирии, других регионов, а также из Казахстана. Сумма ущерба оценивается в 50 млн рублей. Суд приговорил аферистку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

Организатора вебинаров из Златоуста осудили за хищение у клиентов 50 млн рублей

Организатора вебинаров из Златоуста осудили за хищение у клиентов 50 млн рублей

Жительнице Златоуста вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере

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