Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»

Предприятие работает в Челябинске с 2007 года. Основной профиль — модернизация бывших в употреблении станков с помощью современных комплектующих. Затраты на это существенно меньше, чем на новые агрегаты, а продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами.

О технологии совершенствования станков и проблемах отечественного машиностроения расскажет директор «Первой станкостроительной компании» Евгений Яшкин. Анализировать работу предприятия будет помогать эксперт проекта — политик, доктор экономических наук Дмитрий Довженко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».