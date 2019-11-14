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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяСделано в ЧелябинскеНовости / Радио Эхо Москвы Челябинск2019НовостиОни поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»
14 ноября 201911:50

Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»

Предприятие работает в Челябинске с 2007 года. Основной профиль — модернизация бывших в употреблении станков с помощью современных комплектующих. Затраты на это существенно меньше, чем на новые агрегаты, а продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами.

О технологии совершенствования станков и проблемах отечественного машиностроения расскажет директор «Первой станкостроительной компании» Евгений Яшкин. Анализировать работу предприятия будет помогать эксперт проекта — политик, доктор экономических наук Дмитрий Довженко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»

Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»

О технологии совершенствования станков и проблемах отечественного машиностроения говорим на «Челябинском эхе» и 31 канале

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