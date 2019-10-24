Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяСделано в ЧелябинскеНовости / Радио Эхо Москвы Челябинск2019НовостиОни назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»
24 октября 201912:16

Они назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»

Компания «Челябкрансервис» была основана в 2005 году. Предприятие производит дорожно-строительную, грузоподъемную и путевую технику. Недавно там запустили в производство железнодорожный кран ФМ-150 — его назвали в честь писателя Федора Достоевского.

О достижениях компании и особенностях работы в сфере тяжелого машиностроения расскажет генеральный директор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор.

Анализировать работу компании будет помогать эксперт проекта — старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

24.10.2019 г.

Они назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»

Они назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»

О достижениях компании и особенностях работы в сфере тяжелого машиностроения говорим на «Челябинском эхе» и 31 канале

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

18 октября 2019 14:20 ОП «Витязь»: мы проверяем на полиграфе всех, вплоть до бухгалтеров и завхозов
18 октября 2019 12:51 Гульнара Ханнанова
17 октября 2019 16:15 Их служба и опасна, и трудна. Финалист бизнес-премии — охранное предприятие «Витязь»
11 октября 2019 14:51 SVOBODA2: «Мы не просто сдаем помещения в аренду, а заставляем резидентов взаимодействовать»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial