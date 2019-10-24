Они назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»

Компания «Челябкрансервис» была основана в 2005 году. Предприятие производит дорожно-строительную, грузоподъемную и путевую технику. Недавно там запустили в производство железнодорожный кран ФМ-150 — его назвали в честь писателя Федора Достоевского.

О достижениях компании и особенностях работы в сфере тяжелого машиностроения расскажет генеральный директор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор.

Анализировать работу компании будет помогать эксперт проекта — старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев