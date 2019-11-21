Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»

Производственное предприятие «ПСП» работает в Челябинске с 1990 года. Компания делает разнообразную наградную и сувенирную продукцию: медали, значки, статуэтки, письменные приборы, настольные часы. Также предприятие занимается полиграфией и печатью на футболках, пакетах, кружках.

Среди клиентов компании — Сбербанк, «Мечел», ИЖМАШ, «ТатНефеть», ЧТПЗ, силовые структуры. География поставок — от Камчатки до Калининграда.

О работе предприятия и преемственности в управлении расскажут учредитель «ПСП» Николай Полянский и его сын, директор компании Артем Полянский. Анализировать деятельность будет помогать эксперт проекта — руководитель челябинского офиса «Манго Телеком» Сергей Трофименко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».