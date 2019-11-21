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«Эхо Москвы» в Челябинске
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21 ноября 201910:40

Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»

Производственное предприятие «ПСП» работает в Челябинске с 1990 года. Компания делает разнообразную наградную и сувенирную продукцию: медали, значки, статуэтки, письменные приборы, настольные часы. Также предприятие занимается полиграфией и печатью на футболках, пакетах, кружках.

Среди клиентов компании — Сбербанк, «Мечел», ИЖМАШ, «ТатНефеть», ЧТПЗ, силовые структуры. География поставок — от Камчатки до Калининграда.

О работе предприятия и преемственности в управлении расскажут учредитель «ПСП» Николай Полянский и его сын, директор компании Артем Полянский. Анализировать деятельность будет помогать эксперт проекта — руководитель челябинского офиса «Манго Телеком» Сергей Трофименко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»

Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»

О работе предприятия и преемственности в управлении говорим на «Челябинском эхе» и 31 канале

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