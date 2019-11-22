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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскОколо половины опрошенных челябинцев испытывают стресс при покупке бытовой техники
22 ноября 201916:48

Около половины опрошенных челябинцев испытывают стресс при покупке бытовой техники

Компания STADA выяснила, покупка каких товаров вызывает у жителей Челябинска стресс.

Почти 80% респондентов испытывают стресс при выборе товаров или услуг. Труднее всего дается покупка бытовой техники и электроники. В этой ситуации испытывают напряжение 45% опрошенных. У 39% сложности возникают при выборе одежды и аксессуаров.

Каждый четвертый испытывает стресс при покупке медикаментов. Около половины пожаловались на скудный ассортимент лекарств с оптимальным сочетанием цены и качества. Меньше всего сложностей у опрошенных возникает с выбором еды.

Для каждого третьего респондента основной причиной стресса при покупке товаров является высокая цена. Столько же людей испытывают сложности из-за отсутствия информации о продукте.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

22.11.2019 г.

Около половины опрошенных челябинцев испытывают стресс при покупке бытовой техники

Около половины опрошенных челябинцев испытывают стресс при покупке бытовой техники

Компания STADA выяснила, покупка каких товаров вызывает у жителей Челябинска стресс

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