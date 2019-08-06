Около 200 зданий в Челябинске на целый день останутся без воды

МУП ПОВВ отключит воду в зданиях двух районов Челябинска.

Без водоснабжения здания останутся в среду, 7 августа. Причина — проведение плановых работ по замене задвижек на трубах.

В Центральном районе с 9:00 до 22:00 будет отключена вода в зданиях на восьми улицах. Без ресурса останутся в том числе объекты медуниверситета и один детский сад.

На пониженном давлении будет участок, ограниченный проспектом Ленина, улицами Воровского, Худякова и Энтузиастов.

В Советском районе отключение продлится с 9:00 до 20:00. Без воды останутся здания на 12 улицах. Среди них больничные корпуса, две школы и детский сад.

На пониженном давлении будет участок, ограниченный проспектом Ленина, улицами Российской, Овчинникова, Курчатова и Воровского, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В Центральном районе с 9-00 часов до 22-00 часов будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

• Энгельса, 44а, 44г, 44б, 46, 48, 50, 95, 97, 97а, 103, 107 (адм.);

• Энтузиастов, 17 (техн), 17а (адм.), 26а (адм.), 28а (адм.), 26а/ст.1 (адм.);

• Худякова, 5, 7, 9, 11а (адм.);

• Воровского, 38в, 40, 42а, 52а, 54а, 60а (адм), 64 (мед.ак.),64а (мед.ак.), 66;

• Образцова, 1 (Воровского, 48);

• Верхнеуральская, 20а (д/с);

• Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б;

• Варненская, 10 (мед.ак.), 13, 15.

В Советском районе с 9-00 часов до 20-00 часов без водоснабжения дома по адресам:

• Тарасова, 38, 39 (адм.), 40, 42, 45 (адм), 47 (д.с.), 48, 50 (Яблочкина, 25), 52 (адм), 54, 56 (Воровского,73);

• Яблочкина, 13а, 14 (адм), 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24 (к.в. дисп.), 24а;

• Блюхера, 5а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9в, 10, 11, 11а, 11в, 11д (адм), 12 (к.в. дисп.), 13, 14 (Тарасова, 46);

• Сулимова, 45 (Тарасова, 36), 47, 47а, 49 (адм.), 49а, 51, 51а, 53;

• Шаумяна, 71 (Техникумовская,11), 71а (Техникумовская, 30), 73а (д.с.), 96, 116 (адм.), 118;

• Доватора, 1, 1а (адм), 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9 (адм), 10, 10а, 11(адм.), 14, 15 (адм.), 16, 16а, 16б, 18, 18а (д.с.), 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 23 (бол.), 24, 24а, 24б, 26 (бол.), 26/1 (бол.), 26/2 (бол.);

• Цеховая, 8а (шк.); Федорова, 12 (шк.);

• Омская, 2, 4, 6, 10, 12, 26, 30 (Шаумяна, 69), 32, 34, 36, 38, 40 (Сулимова, 86), 42, 44 (Блюхера, 8), 46 (адм.), 48 (Яблочкина, 9), 61 (Сулимова, 55), 61а (адм.), 63б, 63а (адм.), 65, 67, 69, 71 (Блюхера, 5), 87, 89, 91 (Яблочкина,11);

• Колсанова, 6;

• Луганская, 3, 5, 7;

• Загорская, 10, 12, 14, 16, 18;

• Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 36а (д.с.);

• Воровского, 73а, 75 (Тарасова, 49), 77, 77а, 81, 83, 85 (адм.).

Фото с сайта novostivolgograda.ru