Объявлены имена победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019»

Победителями проекта «Сделано в Челябинске» стали три компании.

Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник, 2 декабря, в ресторане Redactor. Ранее победителей выбрал экспертный совет премии. По итогам оценки деятельности финалистов призовой фонд проекта разделили три компании. Это изготовитель систем управления и контроля для различных видов техники — предприятие «Резонанс», производитель железнодорожных кранов большой грузоподъемности для РЖД — ООО «Челябкрансервис» и компания «Технологии Тепла +», которая создает инновационные системы отопления и является резидентом «Сколково». Победители получили сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса общей суммой 1 млн рублей.

Впервые в истории проекта вручен специальный приз: в честь пятилетнего юбилея премии сертификатом на 150 тыс. рублей отметили компанию «АПС Технолоджи», которая предлагает услуги по организации офисного пространства.

Всего в нынешнем сезоне проекта приняли участие десять компаний-финалистов в сферах машиностроения, охраны, оздоровления и фитнеса, аренды лофтов, изготовления наградной продукции.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» существует с 2015 года. За это время участие в ней приняли 80 компаний.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».