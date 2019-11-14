«Обойти каждый дом»: власти Челябинска проведут опрос по поводу шумозащитных экранов

Наталья Котова поручила выяснить соотношение противников и сторонников шумозащитных панелей перед домами.

В администрацию города поступают как просьбы установить защитные экраны, так и обращения от тех, кто этого не хочет, написал в своем телеграм-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Районным администрациям дано задание обойти каждый дом, рядом с которым планируется установка панелей, и опросить жильцов, собственников и арендаторов помещений. Собрать информацию предстоит до понедельника, 18 ноября. Где конкретно будет проходить опрос, Владимир Сафонов не уточнил.

Идею установки непрозрачных шумозащитных экранов раскритиковал челябинский эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич. Он заявил, что эффект от них невелик, а эстетический вред — огромен, поэтому данную кампанию, на которую выделили 50 млн рублей, следует срочно сворачивать. Бороться с шумом от дорог нужно не панелями, а другими способами, в их числе — качественный асфальт и высадка деревьев, считает Яков Гуревич.

«У нас город пострадал от шума, когда дороги придвинули к домам и вырубили деревья. Причем это не касается районов, где эти экраны хотят ставить. На самом деле шумозащитой надо заниматься на всех крупных улицах — Воровского, Ленина и так далее. Там экраны не ставят, а проблем с шумом гораздо больше. Решаются они просто: надо сужать дороги, выкладывать асфальт, который не шумит, высаживать деревья, запускать общественный транспорт. Вот и все», — прокомментировал Яков Гуревич.

Планы мэрии установить на нескольких улицах шумозащитные экраны вызвали недовольство местных жителей. Так, на улице Комарова серые непрозрачные панели хотели смонтировать перед одноэтажными домами частного сектора. Впоследствии власти отказались от этого. Также планы скорректировали в отношении улицы Братьев Кашириных и в поселке Мелькомбинат.

Фото с сайта cheladmin.ru

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