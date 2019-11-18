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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскОбластные власти про «Трактор»: «Выход в плей-офф никто не отменял»
18 ноября 201915:55

Областные власти про «Трактор»: «Выход в плей-офф никто не отменял»

Трактор, Сочи, игра, КХЛ, чемпионат, Челябинск, 2017

Руководство Челябинской области отреагировало на письмо фанатов «Трактора» о бойкоте домашних игр команды.

Глава региона Алексей Текслер, который является президентом клуба, заявил, что недоволен текущими результатами игры, как и все болельщики. «Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон — выход в плей-офф и достижения там максимального результата — никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Открытое письмо главе региона фанатское движение «Сектор А» опубликовало в понедельник, 18 ноября. Авторы обращения заявили, что болельщики будут бессрочно бойкотировать домашние игры «Трактора» и требовать увольнения нынешнего гендиректора Бориса Видгофа.

В воскресенье, 17 ноября, в начале матча «Трактора» с «Автомобилистом» часть фанатов демонстративно покинула сектор А. В пресс-службе клуба объяснили, что акцию организовал менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев из-за конфликта с руководителем.

Фото с сайта hctraktor.org

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Областные власти про «Трактор»: «Выход в плей-офф никто не отменял»

Областные власти про «Трактор»: «Выход в плей-офф никто не отменял»

Руководство Челябинской области отреагировало на письмо фанатов «Трактора» о бойкоте домашних игр команды

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