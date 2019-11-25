Объем банковских вкладов южноуральцев за год увеличился на 10%

Жители Челябинской области нарастили свои рублевые накопления в банках.

За девять месяцев 2019 года объем банковских вкладов южноуральцев составил 448,7 млрд рублей. Показатель увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным пресс-службы челябинского отделения Уральского главного управления Банка России, южноуральцы предпочитают хранить сбережения в рублях. За год объем рублевых вкладов вырос почти на 10%. В иностранной валюте жители региона хранят 10,8% от общего объема привлеченных средств. Это 48,5 млрд рублей.

Директор челябинского филиала компании «Премьер БКС» Илья Рощупкин советует южноуральцам хранить деньги в той валюте, в которой они будут их тратить. Он отметил, что перед тем, как начать копить средства, нужно создать подушку безопасности.

«Подушку безопасности рекомендую хранить в той валюте, в которой человек тратит. Для большинства южноуральцев это как раз рубли. Когда любой человек начинает копить деньги, он начинает делать это с рублей. Когда подушка безопасности сформирована, человек формирует какую-то цель и начинает копить на нее. Здесь валюта накопления может быть разная, это зависит от цели. Если планируется потратить деньги в рублях, то рекомендуется хранить в рублях. Если это будущие траты на поездку за границу или зарубежную недвижимость, тогда деньги рекомендуется хранить в долларах или евро. Когда у человека сформированы все цели, он копит деньги на что-то неопределенное, тогда я рекомендую разбить на три части и хранить в рублях, долларах и евро», — прокомментировал Илья Рощупкин.

По словам Ильи Рощупкина, самым надежным способом хранения денег остается банковский вклад. Альтернативным вариантом являются облигации, добавил он.

Фото с сайта pixabay.com

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