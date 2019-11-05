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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНовым наставником «Трактора» стал Владимир Юрзинов
05 ноября 201910:19

Новым наставником «Трактора» стал Владимир Юрзинов

Представителя заслуженной хоккейной династии назначили главным тренером «Трактора».

О назначении стало известно в минувшее воскресенье. 54-летний Владимир Юрзинов-младший — сын двукратного чемпиона мира по хоккею Владимира Юрзинова, ранее работал в «Салавате Юлаеве», который под его началом в 2013-2014 годах взял серебро чемпионата Восточной конференции КХЛ. Также он тренировал китайский «Куньлунь» и новосибирскую «Сибирь».

Предыдущего наставника «Трактора» Петериса Скудру уволили по решению президента клуба, губернатора Алексея Текслера. Это произошло после поражения черно-белых 3 ноября в домашнем матче с «Автомобилистом» со счетом 3:5 в пользу последнего. Сейчас «Трактор» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Фото с сайта hctraktor.org

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Новым наставником «Трактора» стал Владимир Юрзинов

Новым наставником «Трактора» стал Владимир Юрзинов

Представителя заслуженной хоккейной династии назначили главным тренером «Трактора»

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