Новый терминал в челябинском аэропорту откроют до конца ноября

В челябинском аэропорту завершаются работы по строительству терминала внутренних линий.

Терминал будет официально открыт до конца ноября, пишет РИА Новости. В понедельник, 11 ноября, возле строящегося здания установили бронзовый бюст Игоря Курчатова. После завершения объекта внутри планируют поставить еще одну такую же скульптуру.

Новый терминал начали строить в июне 2018 года в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Ранее сообщилось, что в нем расположатся 20 стоек регистрации, также там будут предусмотрены большой бизнес-зал на третьем этаже и полноценный пункт медицинской помощи. Кроме того, терминал оснастят четырьмя телетрапами.

Фото: телеграм-канал челябинского аэропорта

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