Новый терминал челябинского аэропорта заработал в тестовом режиме

Новый челябинский аэропорт принял первых пассажиров.

Со среды, 27 ноября, обслуживание всех российских рейсов переместили в недавно построенное здание. Оно оборудовано четырьмя телетрапами, в терминале есть лифты, эскалаторы, комната матери и ребенка, созданы условия для приема и обслуживания маломобильных пассажиров. Внутри также расположилась историческая экспозиция, посвященная жизни и работе ученого Игоря Курчатова, чье имя носит аэропорт, сообщили в пресс-службе авиаузла.

По словам гендиректора «Челябинского авиапредприятия» Андрея Осипова, новый терминал очень удобен для пассажиров.

«Данный терминал построен по современным требованиям, поэтому здесь есть все необходимое для комфортного пребывания пассажиров. Прежде всего это глубина самого терминала, больше места, удобно пассажирам проходить как регистрацию, так и предполетный досмотр», — прокомментировал руководитель аэропорта.

Андрей Осипов добавил, что в здании также появится большой медиаэкран. Режим тестовой эксплуатации продлится неделю или две, после аэропорт откроют официально. Пока дата не определена. Старый терминал закроют на капитальный ремонт. Он будет предназначен для международных рейсов.

Пропускная способность нового объекта — 2 млн человек в год, или около 900 в час. Первые пассажиры уже оценили здание аэровокзала.

— Все комфортно, вышли с самолета сразу в рукав, не надо автобус ждать. Раньше прилетали, нужно было выходить по трапу в автобус, особенно зимой. Багаж быстро получили, удобно. В старом помещении не было, где посидеть даже, когда получали багаж.

— Очень давно летаю в Челябинск, и, наконец-то, мы дождались хорошего здания аэропорта.

— Челябинску есть к чему стремиться, на этом не останавливаться. А вообще мне нравится аэропорт, все-таки не зря сделали, пора уже отходить от старого было — он свое исчерпал.

Как уточнил Андрей Осипов, с появлением телетрапов полностью отказываться от автобусов в аэропорту не будут. Сейчас их четыре, в планах — закупка еще двух.

В строительство нового терминала вложили 3,6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба аэропорта «Челябинск»

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