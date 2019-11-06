Нового главу Челябинска назначат 19 ноября. За пост будут бороться 15 человек

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В Челябинске в середине ноября планируют провести митинг за возврат прямых выборов мэра06.11 13:09
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Нового главу Челябинска назначат 19 ноября. За пост будут бороться 15 человек06.11 12:45
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Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях06.11 11:10
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Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска06.11 10:57
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Совет Федерации выдвинул Маргариту Павлову в качестве своего представителя при детском омбудсмене06.11 10:51