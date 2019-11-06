Нового главу Челябинска назначат 19 ноября. За пост будут бороться 15 человек

В Челябинске состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по выборам главы города.

Отбор кандидатур прошел в среду, 6 ноября. Депутаты городской думы и представители региональных властей после рассмотрения одобрили 15 из 16 ранее поданных заявок. Один претендент — директор по строительству фирмы «Электростройсервис» Сергей Любимкин — добровольно снялся с конкурса и отозвал документы.

За кресло мэра Челябинска будут бороться юристы Максим Бакулин и Георгий Невский, директор дома престарелых в Красноармейском районе Виталий Евгеньев и антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук. Также о своем желании занять пост объявили активист НОД Сергей Ворончихин, глава Металлургического района Сергей Кочетков, общественник Игорь Медведев.

Кроме того, документы предоставили сотрудник СК «Урал-Строй» Александр Агарков, безработные Сергей Губанов и Ирина Зезюкова и предприниматель Александр Фомин. Представители несистемной оппозиции Челябинска также изъявили желание участвовать в конкурсе, среди них — председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, экоактивист Василий Московец и координатор «Открытой России», студент Денис Ибрагимов. Врио главы Челябинска Наталья Котова подала документы в последний день приема — 21 октября.

Очное собеседование членов комиссии с претендентами состоится 12 ноября. Там они представят свои программы развития Челябинска. Нового главу города депутаты утвердят на заседании 19 ноября, сообщили в пресс-службе думы.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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