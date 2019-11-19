Незаконные ларьки в Челябинске будут сносить без предупреждения

Депутаты гордумы приняли поправки в порядок сноса нестационарных торговых объектов.

Депутаты пришли к мнению, что в Челябинске недостаточно эффективно идет работа по сносу незаконных киосков. Получив предупреждение о демонтаже, владельцы нелегальных ларьков не торопятся убирать объекты и продолжают свою деятельность.

Во вторник, 19 ноября, на заседании гордумы депутаты приняли решение об отмене уведомлений. Информацию о незаконных киосках будут размещать на сайте мэрии с указанием срока, в течение которого объект планируют демонтировать. Депутат гордумы Илья Мительман отметил, что в Челябинске созданы все условия для легальной деятельности павильонов. На аукционы выставлено около ста мест для размещения киосков.

«Очень часто нас упрекают в том, что новые нормы затрагивают и ущемляют интересы предпринимателей. Очень важный момент, что это изменение в положении касается нелегальных нестационарных объектов. Это те самые киоски, которые не соответствуют архитектурному виду, в которых очень часть продают некачественные товары. Самое важное — они не платят налоги и за аренду. Это положение развязывает городу руки в борьбе с нелегальными объектами. Это не только киоски, но и различные заброшенные объекты, фургончики, шлагбаумы, заборы», — прокомментировал Илья Мительман.

Еще одно изменение касается порядка хранения незаконных киосков после демонтажа. Если в течение месяца владельцы не заберут павильон, его оформят как бесхозный и передадут в собственность города.

Фото с сайта cheladmin.ru

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