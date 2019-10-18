Наталья Котова в администрации президента проходит собеседование на пост главы Челябинска

Врио главы Челябинска вызвали в Москву.

В пятницу, 18 октября, Наталья Котова проходит собеседование в АП, что является частью процесса согласования ее кандидатуры на выборах мэра Челябинска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники. То, что врио главы города сегодня работает в Москве, косвенно подтвердил в своем телеграм-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

На данный момент Наталья Котова, которая возглавляет челябинскую администрацию с июня 2019 года, еще не подавала документы в комиссию по выборам мэра. Прием заявок продлится до понедельника, 21 октября. О своем желании занять пост градоначальника уже сообщили восемь человек, в том числе действующий глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

Фото с сайта gubernator74.ru

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