Наталья Котова: устанавливать защитные экраны на кладбище требует закон

В администрации Челябинска прокомментировали установку ограждения на Успенском кладбище.

Забор из серых непрозрачных панелей на улице Мастеровой вдоль территории с захоронениями начали устанавливать еще на прошлой неделе. Фотографии опубликовали в соцсетях, челябинцы удивились, зачем шумозащитные экраны устанавливать на кладбище. В понедельник, 2 декабря, мэр Наталья Котова пояснила, что панели не являются звукоизоляционными — это обычный забор, наличие которого требует законодательство. Такие же экраны собираются установить вдоль Свердловского тракта до насыпи над Успенским кладбищем.

Полностью огородить территорию панелями не получится, также проблемы с их монтажом возникли и на других объектах. Наталья Котова объяснила, что планам мешают разного рода коммуникации.

«Проблема с ограждениями, если посмотреть по каждому объекту, еще и в том, что, допустим, по Мастеровой дальше ставить нельзя — там газопровод. Где-то есть коммунальные сети, где-то пролегает правительственная связь, эти вопросы не так просто решать, как кажется со стороны. Сейчас для гостевого маршрута мы пытаемся сформировать участки из защитных экранов для того, чтобы эстетически въезд в Челябинск выглядел достойно», — прокомментировала Наталья Котова.

Планы по установке защитных экранов властям пришлось корректировать еще и из-за недовольства горожан. Против непрозрачных трехметровых панелей выступили жители частного сектора на улице Комарова и поселка Мелькомбинат. Также мэрия отказалась от их установки на участке Братьев Кашириных от Косарева до Краснознаменной. В первую очередь экраны появятся на участках трасс при въезде в город — на Новоградском тракте и автодороге «Меридиан».

Фото: Роман Никитин

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