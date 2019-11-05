Наталья Котова: «Разрешения на уплотнительную застройку в Парковом не было»

Врио главы города прокомментировала планы уплотнительной застройки в интересах компании депутата Андрея Барышева.

В минувшую пятницу, 1 ноября, вопрос об изменении статуса земли на перекрестке Головницкого — Юсупова рассмотрели на комиссии в городской думе. Вместо многоуровневой парковки на участке решили строить многоэтажный жилой дом. Решение об этом, как сообщает Znak.com, принимали депутаты Виталий Рыльских, Владимир Бодров и Олег Иванов, которые, по сути, проигнорировали мнение жителей Паркового и других членов гордумы.

В понедельник ситуацию прокомментировала врио главы Челябинска Наталья Котова. Она рассказала, что ей известно про недовольство жителей микрорайона. По ее словам, разрешению на строительство предшествует целый ряд процедур, включая публичные слушания. В то же время соответствующие документы в мэрию еще даже не поступали.

«Решение о строительстве принимается уже после того, когда учтены все мнения. Сейчас я слышу о том, что жители и часть депутатов не хотят, чтобы на этом участке что-то строили, поэтому как только будет готов пакет документов, проведены определенные процедуры, документы дойдут до администрации, пока эти все совещания проходили только в городской думе. В администрации документов еще нет. То есть, масса действий еще должна быть совершена, на сегодняшний день никто ничего строить не разрешал», — прокомментировала Наталья Котова.

Инициативу отдать участок под жилую застройку выдвинула фирма «Уралинфраинвест», добавляет Znak.com. Она принадлежит депутату Госдумы Андрею Барышеву и находится в доверительном управлении.

Фото с сайта cheladmin.ru

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