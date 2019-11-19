Наталья Котова пообещала масштабные изменения в структуре мэрии

В администрации Челябинска в ближайшее время произойдут организационные изменения.

Перекроить структуру мэрии пообещала глава города Наталья Котова. После назначения, которое состоялось во вторник, 19 ноября, она пояснила, что изменения позволят принять назревшие управленческие решения, которые ранее были невозможны.

«Не секрет, что где-то можно было бы провести какие-то изменения, но мы не могли это сделать, поскольку не изменена структура администрации города. Где-то будет объединение управлений с комитетами, где-то укрупнение. Где-то полномочия комитетов передадим управлениям, поскольку их полномочия меньше, чем в статусе комитетов. Это все рабочие моменты», — прокомментировала Наталья Котова.

В чем конкретно будут заключаться изменения, Наталья Котова не уточнила. Глава пояснила, что обсуждение новой структуры еще идет, документ представят на рассмотрение в городскую думу в начале декабря. Также она не исключила кадровых изменений и перестановок в ближайшем будущем.

В данный момент в челябинской администрации вакантно место вице-мэра по дорожному хозяйству. После увольнения Владимира Алейникова полномочия передали руководителям ранее подконтрольных ему ведомств. Также Наталья Котова ранее высказывалась за подчинение напрямую мэру главного архитектора Челябинска. Сейчас эта должность, на которую проходит конкурс, относится к структуре комитета по градостроительству.

Фото с сайта cheladmin.ru

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