Наталья Котова отчитала дорожников за бардак на остановке «Алое Поле»

Глава Челябинска пообещала устроить повторную инспекцию строящихся остановочных комплексов.

В понедельник, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова раскритиковала начальника управления дорожного хозяйства Рината Кучитарова. Поводом стала затянувшаяся достройка павильона на Алом Поле, напротив здания пединститута. Мэр поручила активизировать работы и напомнила дорожникам, что вице-мэра Владимира Алейникова уволили в том числе из-за остановок.

Также Наталья Котова анонсировала объезд города с инспекцией строящихся комплексов. Это произойдет в ближайшие дни.

«По всему городу ведется работа по остановкам. Поэтому я на этой неделе буду объезжать город и посмотрю, как идут работы, поговорим с временным руководителем службы эксплуатации остановок, Но самое главное здесь — подрядчик, разговаривать нужно в первую очередь с ним, для того, чтобы завершали работу», — прокомментировала Наталья Котова.

Контракт с подрядной организацией заканчивается 15 декабря. На завершение монтажа павильонов остается две недели. Новые остановки на улицах Челябинска начали ставить в октябре, всего их появится порядка 200. В некоторых местах комплексы смонтировали фактически перегородив тротуар, что вызвало недовольство жителей. В частности, таким образом поступили и на Алом Поле.

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