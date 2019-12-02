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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНаталья Котова отчитала дорожников за бардак на остановке «Алое Поле»
02 декабря 201914:19

Наталья Котова отчитала дорожников за бардак на остановке «Алое Поле»

Глава Челябинска пообещала устроить повторную инспекцию строящихся остановочных комплексов.

В понедельник, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова раскритиковала начальника управления дорожного хозяйства Рината Кучитарова. Поводом стала затянувшаяся достройка павильона на Алом Поле, напротив здания пединститута. Мэр поручила активизировать работы и напомнила дорожникам, что вице-мэра Владимира Алейникова уволили в том числе из-за остановок.

Также Наталья Котова анонсировала объезд города с инспекцией строящихся комплексов. Это произойдет в ближайшие дни.

«По всему городу ведется работа по остановкам. Поэтому я на этой неделе буду объезжать город и посмотрю, как идут работы, поговорим с временным руководителем службы эксплуатации остановок, Но самое главное здесь — подрядчик, разговаривать нужно в первую очередь с ним, для того, чтобы завершали работу», — прокомментировала Наталья Котова.

Контракт с подрядной организацией заканчивается 15 декабря. На завершение монтажа павильонов остается две недели. Новые остановки на улицах Челябинска начали ставить в октябре, всего их появится порядка 200. В некоторых местах комплексы смонтировали фактически перегородив тротуар, что вызвало недовольство жителей. В частности, таким образом поступили и на Алом Поле.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Наталья Котова отчитала дорожников за бардак на остановке «Алое Поле»

Наталья Котова отчитала дорожников за бардак на остановке «Алое Поле»

Глава Челябинска пообещала устроить повторную инспекцию строящихся остановочных комплексов

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