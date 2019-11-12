Наталья Котова: на устранение пожарных нарушений в ДК в Новосинеглазово не хватает денег

Лента новостей
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Бывший кандидат в губернаторы оскорбил женщину на конкурсе по выборам главы Челябинска12.11 18:24
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В Усть-Катаве женщина сожгла дом после побега детей, которые жили взаперти несколько лет12.11 18:11
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Минприроды внесло Челябинскую область в зону риска повторения мусорного коллапса12.11 18:06
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В челябинский вытрезвитель с начала года доставили более 5 тыс. человек12.11 18:05
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В Челябинской области арестовали водителя, который до смерти избил магнитогорского журналиста12.11 18:03