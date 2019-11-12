Наталья Котова: на устранение пожарных нарушений в ДК в Новосинеглазово не хватает денег

Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с закрытым в Новосинеглазово домом культуры.

По словам врио мэра Натальи Котовой, сейчас в учреждении продолжается работа над претензиями органов пожарного надзора и прокуратуры. На полное их устранение и реконструкцию требуется 12 млн рублей, процесс идет постепенно, по мере появления средств у управления культуры, уточнила она.

«Когда я первый раз туда приезжала, увидела практически полностью закрытое здание, которое мы постепенно пытаемся отремонтировать. Там есть претензии от пожарных и прокуратуры, которые мы сейчас устраняем. На это нужны деньги. Мы их направляем, как только у управления культуры появляются свободные остатки, за счет экономии. Как только все устраним, так обязательно запустим», — прокомментировала Наталья Котова.

Сроки полного устранения нарушений и возобновления работы дома культуры Наталья Котова назвать затруднилась.

ДК в Новосинеглазово закрыли после проверки надзорных органов в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в начале 2018 года. Местные жители намерены устроить по этому поводу акцию протеста — они недовольны бездействием чиновников и депутатов, из-за которого поселок уже более полутора лет остается без культурного центра.

Фото с сайта pixabay.com

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