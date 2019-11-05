Наталья Котова: «Главный архитектор должен напрямую подчиняться мэру»

Врио главы Челябинска анонсировала изменение полномочий ответственного за архитектурный облик города.

Конкурс на должность главного архитектора объявили еще на прошлой неделе, а во вторник, 5 ноября, стартовал прием документов. Как уточнила Наталья Котова, в положение о мероприятии могут внести изменения в связи с грядущими переменами в структуре мэрии.

«Сейчас в рамках имеющихся документов объявлен конкурс на должность главного архитектора в той структуре, которая существует на сегодняшний день. Издан приказ главного управления архитектуры. Я думаю, что после того, как в структуре мэрии произойдут изменения, этот приказ также может быть скорректирован. Цель одна — главный архитектор должен напрямую подчиняться главе города», — прокомментировала Наталья Котова.

В данный момент конкурс проводится на должность зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре. Среди требований к кандидатам — диплом архитектора или специалиста по градостроительству, опыт работы в муниципальных органах или по профилю не менее трех лет. Также требуется приложить портфолио. Собеседование с претендентами состоится в декабре.

Главным архитектором Челябинска с начала 2000-х является Николай Ющенко. В последнее время его деятельность стали критиковать эксперты и общественники, в вину ему ставят отсутствие в мегаполисе единого архитектурного облика и городского пространства. С лета текущего года, на фоне скандалов с покраской домов в центре Челябинска, активизировались слухи о его скорой отставке. Наталья Котова не стала комментировать, как долго Николай Ющенко останется на своем посту.

Фото: Тимур Боташев

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