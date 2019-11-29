Налог по упрощенной системе обложения в Челябинской области снизили на 5%

Губернатор Алексей Текслер подписал закон о снижении налогов для малого и среднего бизнеса в регионе.

С начала 2020 года ставки по упрощенке снизят до 10%. Решение глава региона прокомментировал у себя в Instagram. Он подчеркнул, что это даст импульс развития сегменту МСП на Южном Урале.

«Я верю, что малый и средний бизнес — серьезный потенциал для роста нашей экономики и новых возможностей для занятости людей. Я подписал законы о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения с 15 до 10%. Плюс расширили льготную ставку, которая сегодня составляет уже не 10, а 7%», — заявил Алексей Текслер.

Ранее депутаты Заксобрания проголосовали за снижение налогов для предприятий в сфере экологии, научных разработок, торговли определенными товарами, аптек и гостиниц. Ставку уменьшили с 6% до 3%.

Также по решению губернатора был значительно расширен перечень видов деятельности, которым доступны налоговые каникулы. В этом случае в течение двух лет действует нулевая ставка.

Фото с сайта zs74.ru

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