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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНад замороженной стройкой конгресс-холла на реке Миасс построят саркофаг
02 декабря 201910:57

Над замороженной стройкой конгресс-холла на реке Миасс построят саркофаг

Стройку общественно-делового центра в Челябинске законсервируют на зиму.

В данный момент хозпартнерство «Конгресс-холл» ищет подрядчика для строительства защитного контура над блоками А и С. В проектной документации эти обозначения носят стройплощадки двух башен. Подрядную организацию должны были определить еще 18 ноября, но конкурентные переговоры не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость работ в документах не указана, есть лишь сроки — возвести укрытие над объектом предстоит до 15 декабря.

Консервация площадки на зиму позволит защитить готовые конструкции от осадков. Фактически строительство конгресс-холла было заморожено более полугода назад — возвести успели лишь фундаменты башен и балки моста между ними. Объект, который предполагалось задействовать при проведении саммитов ШОС и БРИКС, региональные власти назвали неоправданно дорогим. По последним озвученным оценкам, стоимость проекта достигала 18 млрд рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Над замороженной стройкой конгресс-холла на реке Миасс построят саркофаг

Над замороженной стройкой конгресс-холла на реке Миасс построят саркофаг

Стройку общественно-делового центра в Челябинске законсервируют на зиму

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