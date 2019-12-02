Над замороженной стройкой конгресс-холла на реке Миасс построят саркофаг

Стройку общественно-делового центра в Челябинске законсервируют на зиму.

В данный момент хозпартнерство «Конгресс-холл» ищет подрядчика для строительства защитного контура над блоками А и С. В проектной документации эти обозначения носят стройплощадки двух башен. Подрядную организацию должны были определить еще 18 ноября, но конкурентные переговоры не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость работ в документах не указана, есть лишь сроки — возвести укрытие над объектом предстоит до 15 декабря.

Консервация площадки на зиму позволит защитить готовые конструкции от осадков. Фактически строительство конгресс-холла было заморожено более полугода назад — возвести успели лишь фундаменты башен и балки моста между ними. Объект, который предполагалось задействовать при проведении саммитов ШОС и БРИКС, региональные власти назвали неоправданно дорогим. По последним озвученным оценкам, стоимость проекта достигала 18 млрд рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru

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