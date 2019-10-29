Начальника соцзащиты в Верхнем Уфалее накажут за некорректное общение с жильцами аварийного дома

Минсоцотношений области провело служебную проверку по ситуации с аварийным общежитием в Верхнем Уфалее.

Поводом стало нарушение служебной этики сотрудницами городского управления соцзащиты при работе с проживающими в общежитии на улице Ленина. И. о. министра соцотношений области Татьяна Ильина потребовала от главы Верхнего Уфалея привлечь начальника структуры к дисциплинарной ответственности.

В конце минувшей недели в городе по поручению губернатора работала специальная комиссия из представителей областного правительства. Во вторник, 29 октября, в Верхний Уфалей отправилась выездная инспекция прокуратуры. Целью работы органов было решить проблемы жильцов аварийного общежития и предотвратить конфликт с властями. Ранее они отказались переезжать в маневренный жилфонд, поэтому было принято решение купить им квартиры.

Фото с сайта газетауфалей.рф

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