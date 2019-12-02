Начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку

Из челябинской администрации уволился руководитель одной из ключевых структур.

Начальник управления коммунального хозяйства Дмитрий Петров подал заявление об увольнении еще в конце прошлой недели. О его отставке сообщили на аппаратном совещании в администрации в понедельник, 2 декабря.

Временным руководителем структуры станет заместитель начальника управления ЖКХ Антон Корепанов. Дмитрий Петров управлял городским коммунальным хозяйством с 2017 года. До этого он возглавлял администрацию Металлургического района.

Скриншот с сайта youtube.com / «Администрация г.Челябинска»

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.