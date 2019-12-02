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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНачальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку
02 декабря 201910:53

Начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку

Из челябинской администрации уволился руководитель одной из ключевых структур.

Начальник управления коммунального хозяйства Дмитрий Петров подал заявление об увольнении еще в конце прошлой недели. О его отставке сообщили на аппаратном совещании в администрации в понедельник, 2 декабря.

Временным руководителем структуры станет заместитель начальника управления ЖКХ Антон Корепанов. Дмитрий Петров управлял городским коммунальным хозяйством с 2017 года. До этого он возглавлял администрацию Металлургического района.

Скриншот с сайта youtube.com / «Администрация г.Челябинска»

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку

Начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку

Из челябинской администрации уволился руководитель одной из ключевых структур

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