Начальник областного ГУ МВД подарил телевизор военному, спасшему ребенка из горящей машины

Командира танкового взвода из Чебаркуля наградили в полиции за спасение ребенка.

Офицера пригласили на торжество по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел в театр оперы и балета. Награду Осману Мамутову вручил начальник полицейского главка области Андрей Сергеев. За совершенный подвиг он вручил танкисту благодарность и подарок — телевизор, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

23-летний лейтенант Осман Мамутов 27 октября на дороге Чебаркуль — Мисяш вытащил из попавшей в аварию машины 11-летнего мальчика. Его родители и младший брат погибли, за ребенком будут присматривать бабушка с дедушкой. За героический поступок военного также пообещал поощрить губернатор Алексей Текслер — ожидается, что это произойдет в понедельник, 11 ноября. Кроме того, власти области обратились в минобороны с просьбой представить офицера к государственной награде.

Фото с сайта gubernator74.ru

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