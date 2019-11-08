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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНачальник областного ГУ МВД подарил телевизор военному, спасшему ребенка из горящей машины
08 ноября 201918:13

Начальник областного ГУ МВД подарил телевизор военному, спасшему ребенка из горящей машины

Командира танкового взвода из Чебаркуля наградили в полиции за спасение ребенка.

Офицера пригласили на торжество по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел в театр оперы и балета. Награду Осману Мамутову вручил начальник полицейского главка области Андрей Сергеев. За совершенный подвиг он вручил танкисту благодарность и подарок — телевизор, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

23-летний лейтенант Осман Мамутов 27 октября на дороге Чебаркуль — Мисяш вытащил из попавшей в аварию машины 11-летнего мальчика. Его родители и младший брат погибли, за ребенком будут присматривать бабушка с дедушкой. За героический поступок военного также пообещал поощрить губернатор Алексей Текслер — ожидается, что это произойдет в понедельник, 11 ноября. Кроме того, власти области обратились в минобороны с просьбой представить офицера к государственной награде.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Начальник областного ГУ МВД подарил телевизор военному, спасшему ребенка из горящей машины

Начальник областного ГУ МВД подарил телевизор военному, спасшему ребенка из горящей машины

Командира танкового взвода из Чебаркуля наградили в полиции за спасение ребенка

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