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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале выявили случай свиного гриппа
05 декабря 201910:10

На Южном Урале выявили случай свиного гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области.

На данный момент ситуация в регионе не носит характера эпидемии. Заболеваемость ниже порога на 4,5% по всем возрастным категориям. За минувшую неделю в медучреждениях зарегистрировали 24 тыс. случаев ОРВИ, показатель по отношению к середине ноября вырос на 9%. Также по итогам лабораторных исследований в регионе выявили один случай заражения вирусом А Н1N1 pdm, более известного, как свиной грипп.

Вместе с тем в Челябинской области продолжается вакцинация населения. По состоянию на конец ноября от гриппа привили 1 млн 300 тыс. южноуральцев. В региональном Роспотребнадзоре призывают избегать контактов с больными людьми, соблюдать меры профилактики, а также обратить особое внимание на состояние здоровья детей и не отправлять их в детсад или школу с симптомами простуды.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

На Южном Урале выявили случай свиного гриппа

На Южном Урале выявили случай свиного гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области

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