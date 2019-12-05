На Южном Урале выявили случай свиного гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области.

На данный момент ситуация в регионе не носит характера эпидемии. Заболеваемость ниже порога на 4,5% по всем возрастным категориям. За минувшую неделю в медучреждениях зарегистрировали 24 тыс. случаев ОРВИ, показатель по отношению к середине ноября вырос на 9%. Также по итогам лабораторных исследований в регионе выявили один случай заражения вирусом А Н1N1 pdm, более известного, как свиной грипп.

Вместе с тем в Челябинской области продолжается вакцинация населения. По состоянию на конец ноября от гриппа привили 1 млн 300 тыс. южноуральцев. В региональном Роспотребнадзоре призывают избегать контактов с больными людьми, соблюдать меры профилактики, а также обратить особое внимание на состояние здоровья детей и не отправлять их в детсад или школу с симптомами простуды.

Фото с сайта pixabay.com

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