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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале в суд передали уголовное дело о гибели в ДТП основателя «Руслады»
28 ноября 201913:40

На Южном Урале в суд передали уголовное дело о гибели в ДТП основателя «Руслады»

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении личного водителя основателя кондитерской фабрики «Руслада» Алишаха Сулейманова. Ведомство установило, что 15 октября мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser ехал по трассе Южноуральск — Магнитогорск со скоростью около 120 км/ч.

Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. В результате ДТП Алишах Сулейманов получил множество травм, от которых скончался на месте. Водитель признал свою вину, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дело направили в Пластский горсуд.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.11.2019 г.

На Южном Урале в суд передали уголовное дело о гибели в ДТП основателя «Руслады»

На Южном Урале в суд передали уголовное дело о гибели в ДТП основателя «Руслады»

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП

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