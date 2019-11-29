На Южном Урале растет заболеваемость педикулезом

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с педикулезом в Челябинской области.

Несмотря на то, что ситуация не носит характера эпидемии, стабильный рост заболеваемости в регионе наблюдается уже пять лет подряд. Об этом в программе «Личное мнение» на 31 канале рассказала начальник отдела санитарной охраны областного Роспотребнадзора Анна Чистова. На данный момент на 100 тыс. населения приходится 52 случая педикулеза — на 12 больше, чем в 2014 году. Переносчиком вшей является человек, заражение возможно при близком контакте, напомнила Анна Чистова.

«Педикулез может распространяться при тесном соприкосновении голов — вши не летают и не прыгают, они лишь быстро бегают. Поэтому если, допустим, девочки стоят рядом с распущенными волосами и близко ими соприкасаются, то вошь может отцепиться и прицепиться к другим волосам. Также считается, что вши могут переползать по верхней одежде, такое тоже было доказано», — прокомментировала Анна Чистова.

Многие родители, когда узнают, что у ребенка нашли вшей, начинают заниматься самолечением. Анна Чистова подчеркнула, что так поступать нельзя, поскольку курсов избавления от педикулеза, как правило, несколько, после чего нужно еще наблюдаться у специалиста. При выявлении вшей следует обращаться к врачу-инфекционисту — он поможет точно установить диагноз. Педикулез можно спутать с перхотью или аллергическими реакциями, уточнила сотрудник Роспотребнадзора.

Фото с сайта pixabay.com

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