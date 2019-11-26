На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль

Лента новостей
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На пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава26.11 11:38
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Житель Троицка Пельмень снова сменил имя, чтобы не идти в армию26.11 11:31
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На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль26.11 11:24
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На Южном Урале за неуплату штрафов арестовали врача, проводившую подпольную липосакцию26.11 10:43
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Алексей Текслер потребовал отказаться от использования реагентов на дорогах Челябинска и области26.11 10:26