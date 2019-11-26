Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль
26 ноября 201911:24

На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль

В Аргаяшском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности местной администрации.

Ведомство во время проверок установило, что проход к озеру отсутствует, территория баз отдыха и земельных участков, расположенных вдоль берега, огорожена. При этом некоторые из них находятся в муниципальной собственности и переданы в аренду или в постоянное пользование для организации отдыха.

В Земельном кодексе указано, что органы местного самоуправления могут устанавливать сервитут. Право ограниченного пользования чужим земельным участком позволяет обеспечить свободный доступ посторонних к водным объектам. Местная администрация не заключила соглашения по установлению сервитутов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Главе Аргаяшского района внесли представление с требованием организовать работу по закону. После этого администрация предъявила в суд пять заявлений об установлении публичных сервитутов для свободного доступа к озеру Кум-Куль.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

26.11.2019 г.

На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль

На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль

В Аргаяшском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности местной администрации

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

18 октября 2019 15:50 Региональная катастрофа: ученые рассказали, почему обмелело озеро Кисегач
17 октября 2019 15:56 Минэкологии направит специалистов для поиска нарушений при застройке берега Тургояка
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial