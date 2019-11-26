На Южном Урале после вмешательства прокуратуры обеспечат свободный проход к озеру Кум-Куль

В Аргаяшском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности местной администрации.

Ведомство во время проверок установило, что проход к озеру отсутствует, территория баз отдыха и земельных участков, расположенных вдоль берега, огорожена. При этом некоторые из них находятся в муниципальной собственности и переданы в аренду или в постоянное пользование для организации отдыха.

В Земельном кодексе указано, что органы местного самоуправления могут устанавливать сервитут. Право ограниченного пользования чужим земельным участком позволяет обеспечить свободный доступ посторонних к водным объектам. Местная администрация не заключила соглашения по установлению сервитутов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Главе Аргаяшского района внесли представление с требованием организовать работу по закону. После этого администрация предъявила в суд пять заявлений об установлении публичных сервитутов для свободного доступа к озеру Кум-Куль.

Фото с сайта pixabay.com

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