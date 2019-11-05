На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега

Власти Челябинской области оштрафовали компанию «Ойкумена» за неудовлетворительное содержание автотрасс региона.

По условиям контракта, подрядчик обязан круглый год поддерживать дороги в проезжем состоянии и очищать их от снега за срок не более 4-6 часов, в зависимости от категории трассы. Миндортранс области проверил работу организации и выяснил, что на некоторых участках эти нормативы были нарушены.

Компанию «Ойкумена» оштрафовали на 700 тыс. рублей. Кроме того, ее обязали за свой счет устранить выявленные нарушения на участках дорог Южноуральск — Магнитогорск, от Миасса до Златоуста, Карабаша и Кыштыма, от Долгодеревенского до Кыштыма через Аргаяш, на обходе села Миасское.

Фото с сайта mindortrans74.ru

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