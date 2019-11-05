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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега
05 ноября 201918:00

На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега

Власти Челябинской области оштрафовали компанию «Ойкумена» за неудовлетворительное содержание автотрасс региона.

По условиям контракта, подрядчик обязан круглый год поддерживать дороги в проезжем состоянии и очищать их от снега за срок не более 4-6 часов, в зависимости от категории трассы. Миндортранс области проверил работу организации и выяснил, что на некоторых участках эти нормативы были нарушены.

Компанию «Ойкумена» оштрафовали на 700 тыс. рублей. Кроме того, ее обязали за свой счет устранить выявленные нарушения на участках дорог Южноуральск — Магнитогорск, от Миасса до Златоуста, Карабаша и Кыштыма, от Долгодеревенского до Кыштыма через Аргаяш, на обходе села Миасское.

Фото с сайта mindortrans74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега

На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега

Власти Челябинской области оштрафовали компанию «Ойкумена» за неудовлетворительное содержание автотрасс региона

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