На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега

Лента новостей
-
Заплатили или нет? Фестиваль «Ариэль-Фест 2019» поссорил известных челябинских музыкантов05.11 18:08
-
Пешеходный переход в районе «Уральских пельменей» на Энгельса вернут на прежнее место05.11 18:03
-
На Южном Урале подрядчик заплатит 700 тыс. рублей за плохую уборку дорог от снега05.11 18:00
-
Владимир Путин поблагодарил «Макфу» за подготовку лучших хлебопеков05.11 17:43
-
Ирина Гехт пригрозила уволить главврача миасской больницы, где пациентке вымыли лицо половой тряпкой05.11 17:26